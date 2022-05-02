В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС

«На борьбу с огнем мобилизованы​ все силы и ресурсы МЧС,​ Лесопожарного центра, полиции,​ добровольцев, муниципалитетов. Ситуация осложняют сильные порывы ветра», — говорится в сообщении. В тушении пожаров задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники, силы продолжают наращивать.