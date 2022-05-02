В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС
В Минусинском районе Красноярского края в связи с лесными пожарами объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба правительства края.
По данным властей региона, огонь распространился на площади 250 га, за несколько часов удалось снять угрозу нескольким населенным пунктам.
«На борьбу с огнем мобилизованы все силы и ресурсы МЧС, Лесопожарного центра, полиции, добровольцев, муниципалитетов. Ситуация осложняют сильные порывы ветра», — говорится в сообщении. В тушении пожаров задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники, силы продолжают наращивать.
По информации пресс-службы правительства края, из-за сильного задымления возможна эвакуация жителей сел Знаменка и Лугавское, в селе Селиваниха подготовлен пункт временного размещения. По данным ЕДДС Минусинска, в Знаменке объявили эвакуацию населения.