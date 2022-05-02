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Общество

В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС

Ведомости

В Минусинском районе Красноярского края в связи с лесными пожарами объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба правительства края.

По данным властей региона, огонь распространился на площади 250 га, за несколько часов удалось снять угрозу нескольким населенным пунктам.

«На борьбу с огнем мобилизованы​ все силы и ресурсы МЧС,​ Лесопожарного центра, полиции,​ добровольцев, муниципалитетов. Ситуация осложняют сильные порывы ветра», — говорится в сообщении. В тушении пожаров задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники, силы продолжают наращивать. 

По информации пресс-службы правительства края, из-за сильного задымления возможна эвакуация жителей сел Знаменка и Лугавское, в селе Селиваниха подготовлен пункт временного размещения. По данным ЕДДС Минусинска, в Знаменке объявили эвакуацию населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных