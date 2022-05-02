Хорватия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну
Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД.
«Решение о временном ограничении пересечения пограничных переходов Республики Хорватии, действовавшее до 30 апреля 2022 г., не продлено», — подчеркивается в сообщении (цитата по ТАСС). В ведомстве пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.
Ранее сегодня аналогичное решение приняли в Сербии и Новой Зеландии. С 10 марта в Сербии отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер. Исключение — больницы, поликлиники и пункты скорой помощи, где маски все еще обязательны.
Новая Зеландия, в свою очередь, сняла большую часть ограничений для туристов из 60 стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме. Обязательным условием для въезда без карантина останется полная вакцинация против коронавируса и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.