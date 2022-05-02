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Общество

Хорватия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну

Ведомости

Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд в республику, говорится в сообщении хорватского МВД.

«Решение о временном ограничении пересечения пограничных переходов Республики Хорватии, действовавшее до 30 апреля 2022 г., не продлено», — подчеркивается в сообщении (цитата по ТАСС). В ведомстве пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.

Ранее сегодня аналогичное решение приняли в Сербии и Новой Зеландии. С 10 марта в Сербии отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер. Исключение — больницы, поликлиники и пункты скорой помощи, где маски все еще обязательны.

Новая Зеландия, в свою очередь, сняла большую часть ограничений для туристов из 60 стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме. Обязательным условием для въезда без карантина останется полная вакцинация против коронавируса и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных