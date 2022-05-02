Хорватия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну

«Решение о временном ограничении пересечения пограничных переходов Республики Хорватии, действовавшее до 30 апреля 2022 г., не продлено», — подчеркивается в сообщении (цитата по ТАСС). В ведомстве пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.