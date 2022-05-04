Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области

Позднее в прокуратуре подтвердили гибель шести человек, в том числе троих несовершеннолетних. Еще два человека были доставлены в больницу с травмами. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также взяло на контроль расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть двух и более лиц).