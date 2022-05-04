Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в ночь на 4 мая в Красносулинском районе региона. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Viano, в котором находились пятеро пассажиров.
«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — сообщили в ГИБДД (цитата по «РИА Новости»). Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Позднее в прокуратуре подтвердили гибель шести человек, в том числе троих несовершеннолетних. Еще два человека были доставлены в больницу с травмами. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также взяло на контроль расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть двух и более лиц).