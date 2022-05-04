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Общество

Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области

Ведомости

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Ростовской области, сообщил представитель регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в ночь на 4 мая в Красносулинском районе региона. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Viano, в котором находились пятеро пассажиров.

«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — сообщили в ГИБДД (цитата по «РИА Новости»). Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Позднее в прокуратуре подтвердили гибель шести человек, в том числе троих несовершеннолетних. Еще два человека были доставлены в больницу с травмами. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также взяло на контроль расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных