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В Хабаровске эвакуировали школы и детсады после сообщения о минировании

Ведомости

Все школы, детские сады и больницы Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о минировании, которое получил минздрав Хабаровского края, сообщила администрация города. Ранее пресс-служба сообщала об эвакуации школ города 13, 14, 26 и 28 апреля.

«На электронную почту краевого Минздрава пришло сообщение о том, что в Хабаровске заминированы школы, больницы и детские сады. Экстренные службы оперативно выехали на проверку зданий. Было эвакуировано 30 110 детей и 2576 сотрудников», — говорится в сообщении.

Волна ложных сообщений о минировании и подготовке взрывов в разных городах России началась в ноябре 2019 г. Угрозы затронули магазины, школы, больницы и административные здания. 18 декабря того же года неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов Москвы, аэропортов и семи районных судов. После этого полиция и спасатели проверили более 1000 столичных объектов, в ходе проверки угроз на улицы вывели около 170 000 человек.

С начала 2022 г. случаи массовой рассылки сообщений о минировании участились вновь. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал 19 января, что угрозы о взрывах в детсадах, школах и колледжах получили в большинстве регионов страны. Большинство «заминированных» учреждений находились в крупных городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных