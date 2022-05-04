В Хабаровске эвакуировали школы и детсады после сообщения о минировании

Волна ложных сообщений о минировании и подготовке взрывов в разных городах России началась в ноябре 2019 г. Угрозы затронули магазины, школы, больницы и административные здания. 18 декабря того же года неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов Москвы, аэропортов и семи районных судов. После этого полиция и спасатели проверили более 1000 столичных объектов, в ходе проверки угроз на улицы вывели около 170 000 человек.