В Хабаровске эвакуировали школы и детсады после сообщения о минировании
Все школы, детские сады и больницы Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о минировании, которое получил минздрав Хабаровского края, сообщила администрация города. Ранее пресс-служба сообщала об эвакуации школ города 13, 14, 26 и 28 апреля.
«На электронную почту краевого Минздрава пришло сообщение о том, что в Хабаровске заминированы школы, больницы и детские сады. Экстренные службы оперативно выехали на проверку зданий. Было эвакуировано 30 110 детей и 2576 сотрудников», — говорится в сообщении.
Волна ложных сообщений о минировании и подготовке взрывов в разных городах России началась в ноябре 2019 г. Угрозы затронули магазины, школы, больницы и административные здания. 18 декабря того же года неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов Москвы, аэропортов и семи районных судов. После этого полиция и спасатели проверили более 1000 столичных объектов, в ходе проверки угроз на улицы вывели около 170 000 человек.
С начала 2022 г. случаи массовой рассылки сообщений о минировании участились вновь. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал 19 января, что угрозы о взрывах в детсадах, школах и колледжах получили в большинстве регионов страны. Большинство «заминированных» учреждений находились в крупных городах.