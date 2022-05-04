«Гемотест» проверит информацию об утечке данных клиентов
Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» начала внутреннюю служебную проверку после появления информации об утечке данных своих клиентов, сообщил ТАСС руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов.
«По появившейся информации в сети интернет о возможной утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности инициировано проведение внутренней служебной проверки в целях опровержения или подтверждения данного факта», — подчеркнул Осипов. По его словам, если факт утечки данных подтвердится, компания обратится в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях по отношению к конфиденциальной информации.
Ранее сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что данные клиентов предположительно компании «Гемотест» были выставлены на продажу на «теневом» форуме. Речь идет о 31 млн строк, включая паспортные данные и адреса.
15 апреля главы Минцифры Максима Шадаев заявил о готовности законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных. «Мы идем по пути усиления ответственности, если мы говорим про киберпреступность, про участившиеся случаи утечки, то у нас готов законопроект, который предусматривает вплоть до уголовной ответственности за массовые утечки персданных», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).