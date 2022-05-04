«Гемотест» проверит информацию об утечке данных клиентов

15 апреля главы Минцифры Максима Шадаев заявил о готовности законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных. «Мы идем по пути усиления ответственности, если мы говорим про киберпреступность, про участившиеся случаи утечки, то у нас готов законопроект, который предусматривает вплоть до уголовной ответственности за массовые утечки персданных», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).