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Общество

«Гемотест» проверит информацию об утечке данных клиентов

Ведомости

Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» начала внутреннюю служебную проверку после появления информации об утечке данных своих клиентов, сообщил ТАСС руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов. 

«По появившейся информации в сети интернет о возможной утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности инициировано проведение внутренней служебной проверки в целях опровержения или подтверждения данного факта», — подчеркнул Осипов. По его словам, если факт утечки данных подтвердится, компания обратится в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях по отношению к конфиденциальной информации. 

Ранее сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что данные клиентов предположительно компании «Гемотест» были выставлены на продажу на «теневом» форуме. Речь идет о 31 млн строк, включая паспортные данные и адреса.

15 апреля главы Минцифры Максима Шадаев заявил о готовности законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных. «Мы идем по пути усиления ответственности, если мы говорим про киберпреступность, про участившиеся случаи утечки, то у нас готов законопроект, который предусматривает вплоть до уголовной ответственности за массовые утечки персданных», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных