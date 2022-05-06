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Суд в Санкт-Петербурге запретил фильм «Зеленый слоник»

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в интернете на территории России андеграундного фильма «Зеленый слоник», следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города.

«Просмотр несовершеннолетними данных фильмов может причинить вред их психическому здоровью, в том числе данный контент содержит факторы риска суицидального поведения, исходя из выводов специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования», — говорится в обосновании удовлетворения соответствующего иска прокуратуры.

Привлеченные судом эксперты, следует из релиза, нашли в «Зеленом слонике» информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как там демонстрируются «натуралистично, с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств, [что] может вызвать у детей страх, ужас или панику», а также сцены «психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство».

«Специалисты сделали вывод о том, что шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания, оказывают дезорганизующее действие на поведение человека», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

В Белоруссии фильм был запрещен еще в 2009 г.

«Зеленый слоник» — российский андеграундный фильм 1999 г. о взаимоотношениях людей в замкнутом пространстве гауптвахты Советской армии, в камере, стены которой окрашены в зеленый цвет. Картина, жанр которой определяется от хоррора до черной комедии и психоделики, снята режиссером Светланой Басковой на любительскую видеокамеру. Роли в фильме исполнили Сергей Пахомов, Владимир Епифанцев, Анатолий Осмоловский и Александр Маслаев. В 2020 г. Епифанцев заявлял, что рассматривает возможность участия в съемках продолжения фильма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных