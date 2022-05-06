Суд в Санкт-Петербурге запретил фильм «Зеленый слоник»

«Зеленый слоник» — российский андеграундный фильм 1999 г. о взаимоотношениях людей в замкнутом пространстве гауптвахты Советской армии, в камере, стены которой окрашены в зеленый цвет. Картина, жанр которой определяется от хоррора до черной комедии и психоделики, снята режиссером Светланой Басковой на любительскую видеокамеру. Роли в фильме исполнили Сергей Пахомов, Владимир Епифанцев, Анатолий Осмоловский и Александр Маслаев. В 2020 г. Епифанцев заявлял, что рассматривает возможность участия в съемках продолжения фильма.