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Рогозин рассказал о задержании на Байконуре граждан Великобритании и Белоруссии

Ведомости

В районе стартовой площадки на космодроме Байконур в субботу вечером задержали гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии, их доставили в УВД, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 18.10 мск с Космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале.

В отношении задержанных ведутся следственные действия, устанавливаются отношения, которые «скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», добавил Рогозин.

Позднее Рогозин опубликовал фотографии паспортов мужчины и женщины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных