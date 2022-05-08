Рогозин рассказал о задержании на Байконуре граждан Великобритании и Белоруссии
В районе стартовой площадки на космодроме Байконур в субботу вечером задержали гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии, их доставили в УВД, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«В 18.10 мск с Космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале.
В отношении задержанных ведутся следственные действия, устанавливаются отношения, которые «скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», добавил Рогозин.
Позднее Рогозин опубликовал фотографии паспортов мужчины и женщины.