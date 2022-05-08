Правительство пообещало поддержать проекты в сфере обращения с отходами
Правительство России поддержит инвесторов, которые реализуют в стране проекты в сфере обращения с отходами, сообщается на сайте кабмина. Инвесторы смогут рассчитывать на льготные кредиты по ставке не выше 12,5%.
Постановление о новых мерах поддержки подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что документ является частью плана первоочередных действий правительства в условиях внешних санкций.
«Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам», — сообщили в правительстве.
Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%, а субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки. Льготный кредит можно будет получить на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», отметили в кабмине.
Ранее генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что в Севастополе до конца 2024 г. появится комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. КПО позволит обрабатывать не менее 250 000 т отходов в год и утилизировать не менее 126 500 т. Также Буцаев анонсировал строительство двух объектов по обращению с ТКО мощностью 300 000 т в год в Волгоградской области и заводов по обработке отходов на 200 000 т в Карачаево-Черкесии.