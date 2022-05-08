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Общество

Правительство пообещало поддержать проекты в сфере обращения с отходами

Ведомости

Правительство России поддержит инвесторов, которые реализуют в стране проекты в сфере обращения с отходами, сообщается на сайте кабмина. Инвесторы смогут рассчитывать на льготные кредиты по ставке не выше 12,5%.

Постановление о новых мерах поддержки подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что документ является частью плана первоочередных действий правительства в условиях внешних санкций.

«Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам», — сообщили в правительстве. 

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Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%, а субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки. Льготный кредит можно будет получить на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», отметили в кабмине.  

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что в Севастополе до конца 2024 г. появится комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. КПО позволит обрабатывать не менее 250 000 т отходов в год и утилизировать не менее 126 500 т. Также Буцаев анонсировал строительство двух объектов по обращению с ТКО мощностью 300 000 т в год в Волгоградской области и заводов по обработке отходов на 200 000 т в Карачаево-Черкесии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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