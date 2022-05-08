Правительство пообещало поддержать проекты в сфере обращения с отходами

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что в Севастополе до конца 2024 г. появится комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. КПО позволит обрабатывать не менее 250 000 т отходов в год и утилизировать не менее 126 500 т. Также Буцаев анонсировал строительство двух объектов по обращению с ТКО мощностью 300 000 т в год в Волгоградской области и заводов по обработке отходов на 200 000 т в Карачаево-Черкесии.