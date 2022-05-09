СМИ: полиция возбудила уголовное дело из-за смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»
Полиция возбудила уголовное дело из-за смерти найденного в подвале дома в Мытищах бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Следователи проводят все необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе и на наличие следов наркотиков в крови погибшего, чтобы установить не только причину смерти, но и его состояние на момент прибытия в дом в Подмосковье. Уголовное дело находится в производстве МУ МВД России «Мытищинское». «Заявление о потере сознания в результате сердечного приступа поступило на пульт скорой помощи 8 мая. Прибывший на вызов врач констатировал смерть Субботина», – рассказал собеседник ТАСС.
Источник пояснил, что хозяин дома Алексей Пиндюрин заявил, что Субботин якобы приехал к нему в состоянии опьянения. «Тело миллиардера находилось в подвале дома Пиндюрина, которого еще называют шаман Магуа, в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду», – пояснил источник. О смерти Субботина СМИ сообщали накануне.