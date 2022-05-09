СМИ: полиция возбудила уголовное дело из-за смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»

Следователи проводят все необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе и на наличие следов наркотиков в крови погибшего, чтобы установить не только причину смерти, но и его состояние на момент прибытия в дом в Подмосковье. Уголовное дело находится в производстве МУ МВД России «Мытищинское». «Заявление о потере сознания в результате сердечного приступа поступило на пульт скорой помощи 8 мая. Прибывший на вызов врач констатировал смерть Субботина», – рассказал собеседник ТАСС.