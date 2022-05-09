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СМИ: полиция возбудила уголовное дело из-за смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»

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Полиция возбудила уголовное дело из-за смерти найденного в подвале дома в Мытищах бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи проводят все необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе и на наличие следов наркотиков в крови погибшего, чтобы установить не только причину смерти, но и его состояние на момент прибытия в дом в Подмосковье. Уголовное дело находится в производстве МУ МВД России «Мытищинское». «Заявление о потере сознания в результате сердечного приступа поступило на пульт скорой помощи 8 мая. Прибывший на вызов врач констатировал смерть Субботина», – рассказал собеседник ТАСС.

Источник пояснил, что хозяин дома Алексей Пиндюрин заявил, что Субботин якобы приехал к нему в состоянии опьянения. «Тело миллиардера находилось в подвале дома Пиндюрина, которого еще называют шаман Магуа, в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду», – пояснил источник. О смерти Субботина СМИ сообщали накануне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных