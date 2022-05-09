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Общество

Швейцария примет два этапа Евротура вместо России

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Швейцария станет новым участником серии Еврохоккейтур в ближайшие два сезона, сообщает Чешский хоккейный союз (CSLH). В марте российскую хоккейную сборную отстранили от розыгрыша Евротура на два года.

«Федерации Чехии, Финляндии, Швеции и Швейцарии подписали новый двухлетний контракт на проведение серии Еврохоккейтур на сезоны 2022/23 и 2023/24», — говорится в заявлении союза.

Федерация хоккея Швейцарии сменит Россию в качестве организатора традиционного Еврохоккейтура, этапы которого состоятся в декабре 2022 и 2023 гг. Россию исключили из Евротура «из-за агрессии на Украине», отмечает CSLH.

Международная федерация хоккея (IIHF) в конце февраля также объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований из-за спецоперации на Украине. В результате сборные двух стран не смогут выступить в мае на чемпионате мира в Финляндии.

В конце апреля Международная федерация хоккея (IIHF) решила отозвать у России право на проведение чемпионата мира по этому виду спорта в 2023 г. Принятое на последнем заседании совета в Цюрихе решение в федерации объяснили заботой о безопасности и благополучии игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

Альтернативный город-организатор будет выбран на ежегодном конгрессе федерации в финском Тампере. Чемпионат мира по хоккею 2023 г. должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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