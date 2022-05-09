Швейцария примет два этапа Евротура вместо России

В конце апреля Международная федерация хоккея (IIHF) решила отозвать у России право на проведение чемпионата мира по этому виду спорта в 2023 г. Принятое на последнем заседании совета в Цюрихе решение в федерации объяснили заботой о безопасности и благополучии игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.