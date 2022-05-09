Швейцария примет два этапа Евротура вместо России
Швейцария станет новым участником серии Еврохоккейтур в ближайшие два сезона, сообщает Чешский хоккейный союз (CSLH). В марте российскую хоккейную сборную отстранили от розыгрыша Евротура на два года.
«Федерации Чехии, Финляндии, Швеции и Швейцарии подписали новый двухлетний контракт на проведение серии Еврохоккейтур на сезоны 2022/23 и 2023/24», — говорится в заявлении союза.
Федерация хоккея Швейцарии сменит Россию в качестве организатора традиционного Еврохоккейтура, этапы которого состоятся в декабре 2022 и 2023 гг. Россию исключили из Евротура «из-за агрессии на Украине», отмечает CSLH.
Международная федерация хоккея (IIHF) в конце февраля также объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований из-за спецоперации на Украине. В результате сборные двух стран не смогут выступить в мае на чемпионате мира в Финляндии.
В конце апреля Международная федерация хоккея (IIHF) решила отозвать у России право на проведение чемпионата мира по этому виду спорта в 2023 г. Принятое на последнем заседании совета в Цюрихе решение в федерации объяснили заботой о безопасности и благополучии игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.
Альтернативный город-организатор будет выбран на ежегодном конгрессе федерации в финском Тампере. Чемпионат мира по хоккею 2023 г. должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.