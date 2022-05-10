В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 4531 случай случая коронавируса, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Последний раз прирост новых случаев COVID-19 был меньше 5000 в начале сентября 2020 г. — 3 сентября зарегистрировали 4995 заразившихся.
Выздоровели в течение 24 часов 5014 человек, умер 101 заболевший. Наибольшее количество новых заражений COVID-19 зафиксировали в Санкт-Петербурге (+309), Москве (+237), Татарстане (+195), Волгоградской (+162) и Челябинской (+155) областях. В Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах не выявили ни одного нового случая COVID.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 17,6 млн. Умерли из-за COVID свыше 377 000 человек.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал пройти ревакцинацию от COVID-19 во время майских праздников, соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей и больше гулять. Ранее министр предупреждал о рисках новой волны коронавируса в России.