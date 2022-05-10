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Общество

В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 4531 случай случая коронавируса, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Последний раз прирост новых случаев COVID-19 был меньше 5000 в начале сентября 2020 г. — 3 сентября зарегистрировали 4995 заразившихся. 

Выздоровели в течение 24 часов 5014 человек, умер 101 заболевший. Наибольшее количество новых заражений COVID-19 зафиксировали в Санкт-Петербурге (+309), Москве (+237), Татарстане (+195), Волгоградской (+162) и Челябинской (+155) областях. В Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах не выявили ни одного нового случая COVID.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 17,6 млн. Умерли из-за COVID свыше 377 000 человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал пройти ревакцинацию от COVID-19 во время майских праздников, соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей и больше гулять. Ранее министр предупреждал о рисках новой волны коронавируса в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных