В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5000 случаев коронавируса

Выздоровели в течение 24 часов 5014 человек, умер 101 заболевший. Наибольшее количество новых заражений COVID-19 зафиксировали в Санкт-Петербурге (+309), Москве (+237), Татарстане (+195), Волгоградской (+162) и Челябинской (+155) областях. В Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах не выявили ни одного нового случая COVID.