Умер журналист Игорь Свинаренко
Российский журналист Игорь Свинаренко скончался на 65-м году жизни. О его смерти сообщил художник Андрей Бильжо на своей странице в соцсетях.
«Сегодня в 5 утра умер Игорь Свинаренко», — написал Бильжо. О причинах смерти журналиста он не сообщил.
Игорь Свинаренко родился в 1957 г. в Мариуполе. В 1980 г. окончил журфак МГУ им. Ломоносова. Работал корреспондентом и обозревателем в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Собеседник» и «Коммерсантъ». Был главным редактором журналов «Архипелаг» и «Домовой».