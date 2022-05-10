Умер журналист Игорь Свинаренко

Игорь Свинаренко родился в 1957 г. в Мариуполе. В 1980 г. окончил журфак МГУ им. Ломоносова. Работал корреспондентом и обозревателем в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Собеседник» и «Коммерсантъ». Был главным редактором журналов «Архипелаг» и «Домовой».