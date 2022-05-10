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Умер журналист Игорь Свинаренко

Ведомости

Российский журналист Игорь Свинаренко скончался на 65-м году жизни. О его смерти сообщил художник Андрей Бильжо на своей странице в соцсетях.

«Сегодня в 5 утра умер Игорь Свинаренко», — написал Бильжо. О причинах смерти журналиста он не сообщил.

Игорь Свинаренко родился в 1957 г. в Мариуполе. В 1980 г. окончил журфак МГУ им. Ломоносова. Работал корреспондентом и обозревателем в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Собеседник» и «Коммерсантъ». Был главным редактором журналов «Архипелаг» и «Домовой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных