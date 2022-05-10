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ВОЗ может перенести из России офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Ведомости

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял резолюцию, в рамках которой предлагается рассмотреть возможность переноса из России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщили «РИА Новости».

Резолюция принята на специальной сессии, посвященной ситуации в здравоохранении Украины. Сессия была созвана по просьбе 43 государств – членов европейского бюро ВОЗ. Резолюция была инициирована 35 странами, за ее принятие проголосовали страны Евросоюза, Украина, Грузия, Турция, Молдавия и Израиль, против – Россия, Белоруссия и Таджикистан. Армения и Казахстан воздержались.

Документ предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге рассмотреть возможность переноса офиса по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними «за пределы Российской Федерации». В России также предлагается приостановить проведение всех региональных совещаний, конференций и семинаров до мирного завершения конфликта.

Выступивший по видеосвязи на сессии замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий заявил, что принятие резолюции может поставить под угрозу здоровье населения Европы. По словам Плутницкого, документ приведет к сворачиванию программ оказания медпомощи и «разрушению взаимодействия». Приостановка работы офиса ВОЗ в Москве нанесет прямой ущерб всем странам мира, подытожил Плутницкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных