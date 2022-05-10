ВОЗ может перенести из России офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Резолюция принята на специальной сессии, посвященной ситуации в здравоохранении Украины. Сессия была созвана по просьбе 43 государств – членов европейского бюро ВОЗ. Резолюция была инициирована 35 странами, за ее принятие проголосовали страны Евросоюза, Украина, Грузия, Турция, Молдавия и Израиль, против – Россия, Белоруссия и Таджикистан. Армения и Казахстан воздержались.