Telegraph: ATP лишит Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

«Я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно безумное. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — подчеркнул спортсмен. Женская теннисная ассоциация (WTA) также склоняется к позиции об отмене рейтинговых очков за Уимблдон.