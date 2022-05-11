Telegraph: ATP лишит Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян
Правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) может одобрить предложение игроков не назначать рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне после того, как организаторы турнира решили не допускать россиян и белорусов, сообщает издание Telegraph. Решение могут принять в течение 24–48 часов.
В совет игроков ATP входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и еще девять человек. Ранее первая ракетка мира Новак Джокович назвал «безумием» отстранение россиян и белорусов от турнира.
«Я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно безумное. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — подчеркнул спортсмен. Женская теннисная ассоциация (WTA) также склоняется к позиции об отмене рейтинговых очков за Уимблдон.
20 апреля организаторы Уимблдона решили не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в связи с ситуацией на Украине. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала это решение несправедливым. По информации газеты The New York Times, в турнире могли принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев , Анастасия Павлюченкова и др.