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Telegraph: ATP лишит Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

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Правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) может одобрить предложение игроков не назначать рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне после того, как организаторы турнира решили не допускать россиян и белорусов, сообщает издание Telegraph. Решение могут принять в течение 24–48 часов.

В совет игроков ATP входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и еще девять человек. Ранее первая ракетка мира Новак Джокович назвал «безумием» отстранение россиян и белорусов от турнира.

«Я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно безумное. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — подчеркнул спортсмен. Женская теннисная ассоциация (WTA) также склоняется к позиции об отмене рейтинговых очков за Уимблдон.

20 апреля организаторы Уимблдона решили не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в связи с ситуацией на Украине. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала это решение несправедливым. По информации газеты The New York Times, в турнире могли принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев , Анастасия Павлюченкова и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных