В Северной Корее выявили первый случай заражения коронавирусом
Власти Северной Кореи выявили первый на территории страны случай коронавируса, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Первый случай заражения коронавирусом в мире был выявлен в Китае в декабре 2019 г.
«В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года. После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма "омикрон" BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В связи с этим было созвано заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на котором присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. «Мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, нам следует усилить работу на границах и на фронте [борьбы с коронавирусом]», — заявил глава страны.
В начале пандемии коронавируса в 2020 г. власти Северной Кореи закрыли границы страны, чтобы защитить население от вируса. Агентство Yonhap сообщало, что Пхеньян отказался принять поставки вакцин от коронавируса, которые ему предложили в рамках международного механизма COVAX. После этого квоту КНДР на вакцины отменили и их перенаправили другим странам.