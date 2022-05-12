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В Северной Корее выявили первый случай заражения коронавирусом

Ведомости

Власти Северной Кореи выявили первый на территории страны случай коронавируса, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Первый случай заражения коронавирусом в мире был выявлен в Китае в декабре 2019 г.

«В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года. После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма "омикрон" BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В связи с этим было созвано заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на котором присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. «Мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, нам следует усилить работу на границах и на фронте [борьбы с коронавирусом]», — заявил глава страны.

В начале пандемии коронавируса в 2020 г. власти Северной Кореи закрыли границы страны, чтобы защитить население от вируса. Агентство Yonhap сообщало, что Пхеньян отказался принять поставки вакцин от коронавируса, которые ему предложили в рамках международного механизма COVAX. После этого квоту КНДР на вакцины отменили и их перенаправили другим странам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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