ТАСС узнал о гибели человека при взрыве в воинской части в Хабаровском крае

«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. [Они] доставлены в больницу», — рассказал собеседник издания. По словам другого источника в экстренных службах, в воинской части взорвался порох. На месте работали пожарные воинской части и района, сейчас там ничего не горит. В результате инцидента пострадали семь человек.