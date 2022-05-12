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ТАСС узнал о гибели человека при взрыве в воинской части в Хабаровском крае

Ведомости

Один человек погиб и несколько пострадали в результате взрыва в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренной службе. 

«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. [Они] доставлены в больницу», — рассказал собеседник издания.  По словам другого источника в экстренных службах, в воинской части взорвался порох. На месте работали пожарные воинской части и района, сейчас там ничего не горит. В результате инцидента пострадали семь человек.

«РИА Новости» сообщили со ссылкой на представителя экстренных служб, что взрыв произошел на пороховом складе. По предварительным данным, погиб один человек. Специальные подразделения тушат пожар, обстоятельства случившегося устанавливают. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных