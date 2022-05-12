ТАСС узнал о гибели человека при взрыве в воинской части в Хабаровском крае
Один человек погиб и несколько пострадали в результате взрыва в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренной службе.
«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. [Они] доставлены в больницу», — рассказал собеседник издания. По словам другого источника в экстренных службах, в воинской части взорвался порох. На месте работали пожарные воинской части и района, сейчас там ничего не горит. В результате инцидента пострадали семь человек.
«РИА Новости» сообщили со ссылкой на представителя экстренных служб, что взрыв произошел на пороховом складе. По предварительным данным, погиб один человек. Специальные подразделения тушат пожар, обстоятельства случившегося устанавливают.