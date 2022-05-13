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Минюст внес «Крымскую правозащитную группу» в реестр нежелательных НПО

Ведомости

Министерство юстиции внесло неправительственную организацию из Украины «Крымская правозащитная группа» в реестр иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, говорится на сайте Минюста.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 4 мая 2022 г.», — сообщили в Минюсте.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что организацию признали нежелательной за проекты, которые дискредитируют российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций. По его словам, эксперты НПО рекомендовали россиянам в Крыму уклоняться от службы в армии, высказывались против присоединения Крыма к России и действовали при поддержке других НПО из Украины и Чехии.

В апреле Минюст включил в перечень нежелательных НПО Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House). В марте реестр пополнили американская Ассоциация развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds, который является учредителем проекта «Важные истории» (признан в России СМИ-иноагентом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных