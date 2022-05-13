Минюст внес «Крымскую правозащитную группу» в реестр нежелательных НПО
Министерство юстиции внесло неправительственную организацию из Украины «Крымская правозащитная группа» в реестр иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, говорится на сайте Минюста.
«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 4 мая 2022 г.», — сообщили в Минюсте.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что организацию признали нежелательной за проекты, которые дискредитируют российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций. По его словам, эксперты НПО рекомендовали россиянам в Крыму уклоняться от службы в армии, высказывались против присоединения Крыма к России и действовали при поддержке других НПО из Украины и Чехии.
В апреле Минюст включил в перечень нежелательных НПО Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House). В марте реестр пополнили американская Ассоциация развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds, который является учредителем проекта «Важные истории» (признан в России СМИ-иноагентом).