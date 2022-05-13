Минюст внес «Крымскую правозащитную группу» в реестр нежелательных НПО

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что организацию признали нежелательной за проекты, которые дискредитируют российскую власть, призывы к нарушению территориальной целостности страны и поддержку экстремистских организаций. По его словам, эксперты НПО рекомендовали россиянам в Крыму уклоняться от службы в армии, высказывались против присоединения Крыма к России и действовали при поддержке других НПО из Украины и Чехии.