Минтруд предлагает отстранять бывших коррупционеров от госслужбы на пять лет

Они устанавливают «пятилетний запрет на найм на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия».