Минтруд предлагает отстранять бывших коррупционеров от госслужбы на пять лет
Минтруд предлагает запретить прием на госслужбу людей, уволенных за коррупцию, в течение пяти лет после увольнения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минтруд внес в конце апреля для общественного обсуждения два законопроекта — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции».
Они устанавливают «пятилетний запрет на найм на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия».
Как пояснили в Минтруде, сейчас внесение в реестр человека не запрещает ему сразу же после увольнения вернуться на госслужбу или в публичную организацию, такой запрет возможен только по решению суда.