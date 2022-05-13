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Минтруд предлагает отстранять бывших коррупционеров от госслужбы на пять лет

Ведомости

Минтруд предлагает запретить прием на госслужбу людей, уволенных за коррупцию, в течение пяти лет после увольнения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минтруд внес в конце апреля для общественного обсуждения два законопроекта — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции».

Они устанавливают «пятилетний запрет на найм на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

Как пояснили в Минтруде, сейчас внесение в реестр человека не запрещает ему сразу же после увольнения вернуться на госслужбу или в публичную организацию, такой запрет возможен только по решению суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных