Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи
Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, один человек пострадал, есть разрушения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают», — сообщил Гладков.
Накануне Гладков сообщил об обстреле села Безымено. В результате пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка в одном из домовладений, а также линия электропередач. По данным губернатора, ЛЭП уже восстановили, а подрядная организация 18 мая начнет восстанавливать дома.
С начала спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов неоднократно сообщали об обстрелах. В шести из семи регионов, граничащих с Украиной, в середине апреля ввели желтый уровень террористической опасности.