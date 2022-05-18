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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи

Ведомости

Село Солохи в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, один человек пострадал, есть разрушения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают», — сообщил Гладков.

Накануне Гладков сообщил об обстреле села Безымено. В результате пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка в одном из домовладений, а также линия электропередач. По данным губернатора, ЛЭП уже восстановили, а подрядная организация 18 мая начнет восстанавливать дома.

С начала спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов неоднократно сообщали об обстрелах. В шести из семи регионов, граничащих с Украиной, в середине апреля ввели желтый уровень террористической опасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных