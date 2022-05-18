Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи

Накануне Гладков сообщил об обстреле села Безымено. В результате пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка в одном из домовладений, а также линия электропередач. По данным губернатора, ЛЭП уже восстановили, а подрядная организация 18 мая начнет восстанавливать дома.