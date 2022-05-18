Лишь 3,5% граждан России знают об опасности менингита

В 2021 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила стратегию по борьбе с менингитом – «Глобальную дорожную карту по достижению целей в области борьбы с менингитом на период до 2030 г.». К этому году планируется ликвидировать эпидемию наиболее опасной формы этого заболевания — бактериального менингита, а также на 70% сократить смертность от него и вдвое уменьшить количество случаев заболевания. По оценкам ВОЗ, стратегия может способствовать сохранению в общей сложности более 200 000 жизней ежегодно и может значительно сократить показатели инвалидизации среди перенесших менингит.