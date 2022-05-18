Лишь 3,5% граждан России знают об опасности менингита
Только 3,5% жителей России полностью информированы об опасности менингита, выяснили Всероссийский союз пациентов и Центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика». «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Частично информированы только 48,8% опрошенных, не информированы о серьезной опасности менингита 47,7%.
4,7% респондентов полностью информированы об инфекционном характере менингита. 69,9% заявили, что имеют частичные знания на данную тему. Исследователи уточняют, что опрошенные знают об отдельных фактах инфекционного механизма передачи заболевания, но при этом имеют заблуждения, которые могут повлиять на их решение об иммунопрофилактике. 25,4% респондентов отметили, что вообще не знают о том, что менингит – это инфекционное заболевание.
Среди ложных суждений о менингите чаще всего авторы исследования сталкивались с утверждением, что причиной менингита может стать отсутствие головного убора зимой (так считают 45% респондентов) и что менингит – это осложнение тяжелых простудных заболеваний (33,4%). 22,5% опрошенных считают, что менингитом нельзя заразиться от больного человека, 13,5% – что симптомами заболевания являются повышенная температура и насморк, 7,8% – что предотвратить менингит помогут закаливание и витамины, 6,9% – что прививка от болезни не дает длительного иммунитета, 1,3% уверены, что им болеют только дети.
Согласно результатам опроса, 43,5% знают о том, что существует вакцина от менингита. При этом только 28,8% респондентов считают, что безусловно необходимо вакцинировать детей против инфекции, еще 27,2% заявили, что вакцину необходимо ставить только по рекомендации врача и при желании родителей. Не видят потребности в вакцинации от этой инфекции 8,9% опрошенных, 2,4% считают, что необходимо избегать любых прививок.
Опрос проводился в период с 15 апреля по 12 мая 2022 г., в нем приняли участие 1000 человек из 76 регионов России.
Только 56% родителей детей до 5 лет сказали, что готовы к вакцинопрофилактике заболевания менингитом для своих детей. Из них 38,3% готовы сделать ее только бесплатно в рамках Национального календаря прививок, еще 17,7% готовы сделать ее за свой счет. Совсем не готовы делать прививку от менингита своим детям 23,7% опрошенных родителей, еще 20,3% затруднились ответить.
В 2021 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила стратегию по борьбе с менингитом – «Глобальную дорожную карту по достижению целей в области борьбы с менингитом на период до 2030 г.». К этому году планируется ликвидировать эпидемию наиболее опасной формы этого заболевания — бактериального менингита, а также на 70% сократить смертность от него и вдвое уменьшить количество случаев заболевания. По оценкам ВОЗ, стратегия может способствовать сохранению в общей сложности более 200 000 жизней ежегодно и может значительно сократить показатели инвалидизации среди перенесших менингит.