Губернатор Курской области сообщил о погибшем после обстрела со стороны Украины

«На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — рассказал Старовойт.