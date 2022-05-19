Губернатор Курской области сообщил о погибшем после обстрела со стороны Украины
Как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — рассказал Старовойт.
По его словам, в результате обстрела пострадало несколько домов, есть неразорвавшиеся снаряды. Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Оперативные службы работают на месте происшествия, а власти окажут помощь пострадавшим семьям, уточнил губернатор.
18 мая днем Старовойт сообщил о минометном обстреле села Алексеевка. По его словам, противник целился по вышке сотовой связи, которую накануне отремонтировали после предыдущего обстрела. Ответный огонь российских военных и пограничников не дал атаке развернуться, в ее результате никто не пострадал, добавил Старовойт.
Позднее вечером 18 мая губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино и третьем обстреле Алексеевки. Российские военные отбили атаку, в результате никто не пострадал.