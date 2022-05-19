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Губернатор Курской области сообщил о погибшем после обстрела со стороны Украины

Ведомости

Как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — рассказал Старовойт.

По его словам, в результате обстрела пострадало несколько домов, есть неразорвавшиеся снаряды. Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Оперативные службы работают на месте происшествия, а власти окажут помощь пострадавшим семьям, уточнил губернатор.

18 мая днем Старовойт сообщил о минометном обстреле села Алексеевка. По его словам, противник целился по вышке сотовой связи, которую накануне отремонтировали после предыдущего обстрела. Ответный огонь российских военных и пограничников не дал атаке развернуться, в ее результате никто не пострадал, добавил Старовойт.

Позднее вечером 18 мая губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино и третьем обстреле Алексеевки. Российские военные отбили атаку, в результате никто не пострадал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных