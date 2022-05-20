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Задержаны еще двое участников банды Басаева

Ведомости

Следственный комитет при поддержке ФСБ, МВД и Росгвардии задержал двоих человек, которые, как утверждается, состояли в незаконном вооруженном формировании под руководством террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, сообщила пресс-служба СКР. Задержанных обвинили в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ ).

Следователи установили, что задержанные уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров в середине июля 1999 г. добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба и «принимали участие в тяжких и особо тяжких преступлениях». С 7 по 24 августа 1999 г. боевики с автоматами, гранатами и взрывными устройствами активно участвовали в вооруженном мятеже «с целью свергнуть конституционный строй и нарушить территориальную целостность России, а также посягали на жизни военных, которые обеспечивали порядок в Дагестане».

«Именно в результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в котором приняли участие фигуранты, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», - отметили в СКР.

Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ. Ранее СКР сообщил, что 19 апреля силовики задержали шестерых человек, которые, как утверждается, состояли в банде Басаева и Хаттаба и причастны к нападению на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне. В результате нападения 84 человека погибли, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных