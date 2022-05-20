Задержаны еще двое участников банды Басаева
Следственный комитет при поддержке ФСБ, МВД и Росгвардии задержал двоих человек, которые, как утверждается, состояли в незаконном вооруженном формировании под руководством террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, сообщила пресс-служба СКР. Задержанных обвинили в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ ).
Следователи установили, что задержанные уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров в середине июля 1999 г. добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба и «принимали участие в тяжких и особо тяжких преступлениях». С 7 по 24 августа 1999 г. боевики с автоматами, гранатами и взрывными устройствами активно участвовали в вооруженном мятеже «с целью свергнуть конституционный строй и нарушить территориальную целостность России, а также посягали на жизни военных, которые обеспечивали порядок в Дагестане».
«Именно в результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в котором приняли участие фигуранты, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», - отметили в СКР.
Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ. Ранее СКР сообщил, что 19 апреля силовики задержали шестерых человек, которые, как утверждается, состояли в банде Басаева и Хаттаба и причастны к нападению на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне. В результате нападения 84 человека погибли, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.