Задержаны еще двое участников банды Басаева

Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ. Ранее СКР сообщил, что 19 апреля силовики задержали шестерых человек, которые, как утверждается, состояли в банде Басаева и Хаттаба и причастны к нападению на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне. В результате нападения 84 человека погибли, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.