СКР сообщил о задержании шести участников банды Басаева
Силовики задержали 19 апреля шесть человек, которые, как утверждается, состояли в незаконном вооруженном формировании под руководством террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных к нападению на военнослужащих 76 Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне, сообщила пресс-служба СКР. Тогда в результате нападения погибли 84 военных и четверо получили ранения различной степени тяжести.
В СК рассказали, что все задержанные — жители Татарстана. Им предъявили обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следствие ходатайствовало об их аресте. Сейчас СК устанавливает их роль в ходе нападения на десантников, а также проверяет их причастность к другим преступлениям.
«Следователями установлена причастность 29 лиц, из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы», — заявили в ведомстве. Пятеро подозреваемых были объявлены в розыск, двое — убиты при оказании вооруженного сопротивления. В отношении еще трех фигурантов суды рассматривают уголовные дела.
Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ. В сентябре 2021 г. СКР сообщил о задержании двоих членов банды Басаева и Хаттаба. Задержанными оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.