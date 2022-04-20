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СКР сообщил о задержании шести участников банды Басаева

Ведомости

Силовики задержали 19 апреля шесть человек, которые, как утверждается, состояли в незаконном вооруженном формировании под руководством террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных к нападению на военнослужащих 76 Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне, сообщила пресс-служба СКР. Тогда в результате нападения погибли 84 военных и четверо получили ранения различной степени тяжести.

В СК рассказали, что все задержанные — жители Татарстана. Им предъявили обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следствие ходатайствовало об их аресте. Сейчас СК устанавливает их роль в ходе нападения на десантников, а также проверяет их причастность к другим преступлениям.

«Следователями установлена причастность 29 лиц, из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы», — заявили в ведомстве. Пятеро подозреваемых были объявлены в розыск, двое — убиты при оказании вооруженного сопротивления. В отношении еще трех фигурантов суды рассматривают уголовные дела.

Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ. В сентябре 2021 г. СКР сообщил о задержании двоих членов банды Басаева и Хаттаба. Задержанными оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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