СКР сообщил о задержании шести участников банды Басаева

В СК рассказали, что все задержанные — жители Татарстана. Им предъявили обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следствие ходатайствовало об их аресте. Сейчас СК устанавливает их роль в ходе нападения на десантников, а также проверяет их причастность к другим преступлениям.