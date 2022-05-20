«Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы из городов России в Сочи с 1 июня

В компании отметили, что благодаря новой программе пассажиры смогут полететь в Сочи, минуя Москву, что поможет им сэкономить время и деньги. В «Аэрофлоте» добавили, что новая программа увеличит транспортную доступность регионов и поддержит развитие внутреннего туризма.