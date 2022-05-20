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«Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы из городов России в Сочи с 1 июня

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня запустит ежедневные прямые рейсы из российских городов в Сочи на самолетах Airbus A320, сообщила пресс-служба компании. Рейсы будут выполнять из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. 

В компании отметили, что благодаря новой программе пассажиры смогут полететь в Сочи, минуя Москву, что поможет им сэкономить время и деньги. В «Аэрофлоте» добавили, что новая программа увеличит транспортную доступность регионов и поддержит развитие внутреннего туризма. 

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу компании, что «Аэрофлот» выкупил 8 самолетов Airbus A320 у иностранных лизингодателей. Самолеты были переведены в российский реестр, компания оформила свидетельства собственности на них. 

11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список перевозчиков, которым запрещены полеты или в отношении которых введены эксплуатационные ограничения в пределах ЕС якобы в связи с несоответствием самолетов международным стандартам безопасности.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных