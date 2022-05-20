«Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы из городов России в Сочи с 1 июня
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня запустит ежедневные прямые рейсы из российских городов в Сочи на самолетах Airbus A320, сообщила пресс-служба компании. Рейсы будут выполнять из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.
В компании отметили, что благодаря новой программе пассажиры смогут полететь в Сочи, минуя Москву, что поможет им сэкономить время и деньги. В «Аэрофлоте» добавили, что новая программа увеличит транспортную доступность регионов и поддержит развитие внутреннего туризма.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу компании, что «Аэрофлот» выкупил 8 самолетов Airbus A320 у иностранных лизингодателей. Самолеты были переведены в российский реестр, компания оформила свидетельства собственности на них.
11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список перевозчиков, которым запрещены полеты или в отношении которых введены эксплуатационные ограничения в пределах ЕС якобы в связи с несоответствием самолетов международным стандартам безопасности.