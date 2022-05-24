Ограничения на полеты на юг России продлили до 31 мая
Временные ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили до 03:45 мск 31 мая, говорится на сайте Росавиации. Ограничения ввели 24 февраля из-за начала спецоперации России на Украине. Их продляют уже в 14-й раз.
Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендовало авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что с 1 июня запустит ежедневные прямые рейсы в Сочи из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Ранее пресс-служба компании сообщила, что «Аэрофлот» выкупил 8 таких самолетов у иностранных лизингодателей.
В начале мая «РИА Новости» сообщили, что авиаперевозчик S7 до 23 июня приостановил продажу билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь из-за временного закрытия аэропортов на юге. Билеты на самолеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк в системе бронирования компании отменены до конца сентября.