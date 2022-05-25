Более 20 человек погибли при стрельбе в школе в Техасе
Как минимум 19 детей и двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе Робба в Увалде, штат Техас, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные данные. Стрельба в Техасе стала самым массовым убийством в школах со времен Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 г., когда погибли 26 человек, в том числе 20 детей 6-7 лет.
Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что стрелок — 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. Он действовал в одиночку, при себе у него был пистолет и, предположительно, винтовка. Приехавшие на место происшествия полицейские убили нападавшего.
Эбботт рассказал, что медики оказывают помощь 13 школьникам, двоих из них перевезли в больницу в городе Сан-Антонио. Также пулевое ранение получил 45-летний взрослый. Источники телеканала в правоохранительных органах сообщили, что перед тем как поехать в школу, Рамос предположительно выстрелил в свою бабушку. В департаменте общественной безопасности Техаса рассказали, что женщину госпитализировали в критическом состоянии.
Президент США Джо Байден после происшествия призвал американцев противостоять оружейному лобби. Байден напомнил, что в декабре 2012 г., когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, произошла стрельба в Сэнди-Хук. С тех пор, по словам президента, в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы.