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Общество

Более 20 человек погибли при стрельбе в школе в Техасе

Ведомости

Как минимум 19 детей и двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе Робба в Увалде, штат Техас, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные данные. Стрельба в Техасе стала самым массовым убийством в школах со времен Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 г., когда погибли 26 человек, в том числе 20 детей 6-7 лет.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что стрелок — 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. Он действовал в одиночку, при себе у него был пистолет и, предположительно, винтовка. Приехавшие на место происшествия полицейские убили нападавшего.

Эбботт рассказал, что медики оказывают помощь 13 школьникам, двоих из них перевезли в больницу в городе Сан-Антонио. Также пулевое ранение получил 45-летний взрослый. Источники телеканала в правоохранительных органах сообщили, что перед тем как поехать в школу, Рамос предположительно выстрелил в свою бабушку. В департаменте общественной безопасности Техаса рассказали, что женщину госпитализировали в критическом состоянии.

Президент США Джо Байден после происшествия призвал американцев противостоять оружейному лобби. Байден напомнил, что в декабре 2012 г., когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, произошла стрельба в Сэнди-Хук. С тех пор, по словам президента, в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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