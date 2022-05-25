Более 20 человек погибли при стрельбе в школе в Техасе

Как минимум 19 детей и двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе Робба в Увалде, штат Техас, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные данные. Стрельба в Техасе стала самым массовым убийством в школах со времен Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 г., когда погибли 26 человек, в том числе 20 детей 6-7 лет.