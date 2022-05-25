Россия и Кыргызстан возобновят железнодорожное пассажирское сообщение 6 июня

В компании рассказали, что с 6 июня раз в неделю будет ходить поезд Бишкек — Казань. С 8 июня поезд Бишкек — Самара будет ходить по два раза в неделю: в среду и пятницу. Поезд Бишкек — Новосибирск начнет курсировать 9 июня и будет отправляться раз в 8 дней.