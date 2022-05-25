Россия и Кыргызстан возобновят железнодорожное пассажирское сообщение 6 июня
Движение пассажирских поездов между Россией и Кыргызстаном возобновится 6 июня 2022 г., сообщил киргизский перевозчик. Дата начала продажи билетов пока не названа.
В компании рассказали, что с 6 июня раз в неделю будет ходить поезд Бишкек — Казань. С 8 июня поезд Бишкек — Самара будет ходить по два раза в неделю: в среду и пятницу. Поезд Бишкек — Новосибирск начнет курсировать 9 июня и будет отправляться раз в 8 дней.
Для въезда в страну с территории стран ЕАЭС путешественники должны будут показать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за 72 ч до пересечения границы двух стран. Справку можно показать в приложении «Путешествую без COVID-19».
Железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено с 17 марта 2020 г. из-за коронавируса. Тогда же РЖД объявила о приостановке сообщения с Таджикистаном.