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Россия и Кыргызстан возобновят железнодорожное пассажирское сообщение 6 июня

Ведомости

Движение пассажирских поездов между Россией и Кыргызстаном возобновится 6 июня 2022 г., сообщил киргизский перевозчик. Дата начала продажи билетов пока не названа.

В компании рассказали, что с 6 июня раз в неделю будет ходить поезд Бишкек — Казань. С 8 июня поезд Бишкек — Самара будет ходить по два раза в неделю: в среду и пятницу. Поезд Бишкек — Новосибирск начнет курсировать 9 июня и будет отправляться раз в 8 дней.

Для въезда в страну с территории стран ЕАЭС путешественники должны будут показать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за 72 ч до пересечения границы двух стран. Справку можно показать в приложении «Путешествую без COVID-19».

Железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено с 17 марта 2020 г. из-за коронавируса. Тогда же РЖД объявила о приостановке сообщения с Таджикистаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных