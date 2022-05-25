Голикова предложила создать 500 000 рабочих мест за счет системы социального ухода
Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Госсовета предложила запустить в пяти регионах пилотный проект системы долговременного ухода, сообщает Telegram-канал правительства. Эта система при полноценном развертывании позволит создать до 500 000 новых рабочих мест, рассказала Голикова.
По словам вице-премьера, в долговременном уходе в России нуждаются 1,7 млн граждан, но им охвачены только 7%.
Голикова подчеркнула, что такие системы уже внедрены в Израиле и Германии, и отметила, что это даст возможность родственникам полноценно работать, а для нуждающегося – оставаться в привычной домашней обстановке. «Это еще, по сути, создание новой отрасли экономики в Российской Федерации – системы долговременного ухода. При полной реализации этого проекта возможно, по нашим расчетам, создание до 500 000 новых рабочих мест. И естественно, так как это отрасль экономики, это дополнительные налоги и в первую очередь это налоги для бюджетов субъектов», – пояснила вице-премьер.
Голикова предложила внедрить пилотный проект со второго полугодия 2022 г. и на весь 2023 г. Вице-премьер отметила, что на внедрение проекта, его запуск, подготовку специалистов потребуется порядка 17 млрд руб.
Пилотный проект по системе долговременного ухода уже длится пять лет в 34 регионах России, объем финансирования составляет 2,4 млрд руб., рассказала Голикова. По ее словам, это позволяет отработать набор социальных услуг только лишь в отдельных муниципальных образованиях конкретного региона, из-за чего охват составляет только 7%. Всего в пакет социального ухода входит 50 услуг и этот пакет не реализуется на территории ни одного региона, добавила вице-спикер.