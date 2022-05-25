Голикова предложила создать 500 000 рабочих мест за счет системы социального ухода

Голикова подчеркнула, что такие системы уже внедрены в Израиле и Германии, и отметила, что это даст возможность родственникам полноценно работать, а для нуждающегося – оставаться в привычной домашней обстановке. «Это еще, по сути, создание новой отрасли экономики в Российской Федерации – системы долговременного ухода. При полной реализации этого проекта возможно, по нашим расчетам, создание до 500 000 новых рабочих мест. И естественно, так как это отрасль экономики, это дополнительные налоги и в первую очередь это налоги для бюджетов субъектов», – пояснила вице-премьер.