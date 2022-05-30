Визовый центр Италии возобновил прием документов
Визовый центр Италии в России устранил сбои в оплате консульского сбора и работает в штатном режиме, говорится на сайте центра.
«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и банк "Интеза" работают в обычном режиме!» — говорится в сообщении.
Ранее посол Италии в Москве Джорджо Стараче пояснил «Коммерсанту», что визовые центры Италии приостановили прием документов на визы от россиян, которые еще не оплатили консульский сбор, потому что в центрах не хватает персонала, а также из-за технических проблем с банковскими транзакциями.
По его словам, ЦБ наложил санкции на банк «Интеза», который обслуживал оплату консульского сбора. Посол добавил, что дипмиссия работает с партнерами в российских органах власти, чтобы восстановить штатный режим работы представительств Италии.