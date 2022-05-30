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Общество

Визовый центр Италии возобновил прием документов

Ведомости

Визовый центр Италии в России устранил сбои в оплате консульского сбора и работает в штатном режиме, говорится на сайте центра. 

«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и банк "Интеза" работают в обычном режиме!» — говорится в сообщении.

Ранее посол Италии в Москве Джорджо Стараче пояснил «Коммерсанту», что визовые центры Италии приостановили прием документов на визы от россиян, которые еще не оплатили консульский сбор, потому что в центрах не хватает персонала, а также из-за технических проблем с банковскими транзакциями.

По его словам, ЦБ наложил санкции на банк «Интеза», который обслуживал оплату консульского сбора. Посол добавил, что дипмиссия работает с партнерами в российских органах власти, чтобы восстановить штатный режим работы представительств Италии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных