Визовый центр Италии возобновил прием документов

Ранее посол Италии в Москве Джорджо Стараче пояснил «Коммерсанту», что визовые центры Италии приостановили прием документов на визы от россиян, которые еще не оплатили консульский сбор, потому что в центрах не хватает персонала, а также из-за технических проблем с банковскими транзакциями.