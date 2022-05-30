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Общество

Администрация Мелитополя сообщила о взрыве в центре города

Ведомости

В центре Мелитополя произошел взрыв, сообщила администрация города в Telegram-канале. Власти расценили произошедшее как теракт.

«Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень — волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают криминалисты, идет следствие.

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, взрыв раздался около 7:40 ч. Он уточнил, что у жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко дрожали стекла и стены домов, а центр города заполнили клубы черного дыма. Источник «РИА Новостей» сообщил, что взрывное устройство при теракте заложили в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.

Мелитополь находится на юге Запорожской области. В мае заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская область сможет работать в «дружной российской семье». Пророссийские власти Запорожья заявляли о намерении войти в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина перестанет вести переговоры с Россией в том случае, если на украинской территории будут проводиться референдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных