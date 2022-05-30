Администрация Мелитополя сообщила о взрыве в центре города

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, взрыв раздался около 7:40 ч. Он уточнил, что у жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко дрожали стекла и стены домов, а центр города заполнили клубы черного дыма. Источник «РИА Новостей» сообщил, что взрывное устройство при теракте заложили в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.