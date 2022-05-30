Администрация Мелитополя сообщила о взрыве в центре города
В центре Мелитополя произошел взрыв, сообщила администрация города в Telegram-канале. Власти расценили произошедшее как теракт.
«Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень — волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают криминалисты, идет следствие.
По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, взрыв раздался около 7:40 ч. Он уточнил, что у жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко дрожали стекла и стены домов, а центр города заполнили клубы черного дыма. Источник «РИА Новостей» сообщил, что взрывное устройство при теракте заложили в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.
Мелитополь находится на юге Запорожской области. В мае заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская область сможет работать в «дружной российской семье». Пророссийские власти Запорожья заявляли о намерении войти в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина перестанет вести переговоры с Россией в том случае, если на украинской территории будут проводиться референдумы.