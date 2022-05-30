В России создали национальный экологический фонд

В фонде рассказали, что для участия в нем нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Через личный кабинет можно будет участвовать в сборе денег, предлагать экологические инициативы, участвовать в тематических мероприятиях. Также пользователи смогут рассказать о проблемах в своем регионе и предложить их решение с помощью формы на сайте фонда.