В России создали национальный экологический фонд
Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» стал первым экологическим фондом, который станет единым центром для уже существующих проектов по экологии. Фонд будет выстраивать взаимодействие в законотворческих инициативах по экологии, разрабатывать научно-технологические проекты, поддерживать общественные организации и заниматься экологическим просвещением.
«Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский экологический Фонд. Уверена, что «Компас» объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности. Экология — дело каждого. Любой вклад в сохранение природы имеет большую ценность», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В фонде рассказали, что для участия в нем нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Через личный кабинет можно будет участвовать в сборе денег, предлагать экологические инициативы, участвовать в тематических мероприятиях. Также пользователи смогут рассказать о проблемах в своем регионе и предложить их решение с помощью формы на сайте фонда.
В «Компасе» добавили, что полный состав попечительского совета фонда сформируют в ближайшее время. Уже известно, что в него войдут глава Росприроднадзора Светлана Радионова, глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, представители науки и сферы искусства.