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Общество

В России создали национальный экологический фонд

Ведомости

Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» стал первым экологическим фондом, который станет единым центром для уже существующих проектов по экологии. Фонд будет выстраивать взаимодействие в законотворческих инициативах по экологии, разрабатывать научно-технологические проекты, поддерживать общественные организации и заниматься экологическим просвещением.

«Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский экологический Фонд. Уверена, что «Компас» объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности. Экология — дело каждого. Любой вклад в сохранение природы имеет большую ценность», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В фонде рассказали, что для участия в нем нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Через личный кабинет можно будет участвовать в сборе денег, предлагать экологические инициативы, участвовать в тематических мероприятиях. Также пользователи смогут рассказать о проблемах в своем регионе и предложить их решение с помощью формы на сайте фонда.

В «Компасе» добавили, что полный состав попечительского совета фонда сформируют в ближайшее время. Уже известно, что в него войдут глава Росприроднадзора Светлана Радионова, глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, представители науки и сферы искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных