Бывшего главу криптобиржи Wex задержали в Хорватии
Одного из основателей и бывшего гендиректора криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию. Об этом сообщила местная газета 24sata, информацию об аресте также подтвердил источник BBC.
По данным СМИ, задержание состоялось еще в среду, 25 мая. Васильев прилетел в Загреб из Барселоны. В суде он заявил, что не является криптомошенником, а политическим активистом, который выступает против действий российских властей.
В России, Белоруссии и Китае считают, что с помощью Wex Васильев украл €450 млн. Его арестовали на основании красной карточки Интерпола, выданной в Казахстане. В стране бывшего главу криптобиржи подозревают в хищении свыше $20 000 и добиваются его экстрадиции. Сам Васильев отрицает все обвинения.
Это уже третий по счету арест Васильева в Европе. До этого его дважды задерживали по требованию Казахстана — в Италии летом 2019 г. и в Польше в августе 2021 г. Оба раза суды не находили достаточных оснований для экстрадиции Васильева.
Криптовалютная биржа Wex появилась в сентябре 2017 г. В июле 2018 г. из-за «технических работ» биржа остановила вывод средств. В августе стало известно о ее банкротстве. В конце того же года она перестала работать, не вернув тысячам клиентов деньги со счетов. По подсчетам инициативной группы, общий объем потерь превысил $400 млн.