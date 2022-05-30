Газета
Общество

Бывшего главу криптобиржи Wex задержали в Хорватии

Ведомости

Одного из основателей и бывшего гендиректора криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию. Об этом сообщила местная газета 24sata, информацию об аресте также подтвердил источник BBC.

По данным СМИ, задержание состоялось еще в среду, 25 мая. Васильев прилетел в Загреб из Барселоны. В суде он заявил, что не является криптомошенником, а политическим активистом, который выступает против действий российских властей.

В России, Белоруссии и Китае считают, что с помощью Wex Васильев украл €450 млн. Его арестовали на основании красной карточки Интерпола, выданной в Казахстане. В стране бывшего главу криптобиржи подозревают в хищении свыше $20 000 и добиваются его экстрадиции. Сам Васильев отрицает все обвинения.

Это уже третий по счету арест Васильева в Европе. До этого его дважды задерживали по требованию Казахстана — в Италии летом 2019 г. и в Польше в августе 2021 г. Оба раза суды не находили достаточных оснований для экстрадиции Васильева.

Криптовалютная биржа Wex появилась в сентябре 2017 г. В июле 2018 г. из-за «технических работ» биржа остановила вывод средств. В августе стало известно о ее банкротстве. В конце того же года она перестала работать, не вернув тысячам клиентов деньги со счетов. По подсчетам инициативной группы, общий объем потерь превысил $400 млн. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных