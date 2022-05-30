Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок. В ведомстве отмечали, что реагенты, необходимые для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов есть в достаточном количестве – разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора тест-система может применяться во внелабораторных условиях и «не вызывает перекрестных реакций» с корью, краснухой и ветряной оспой. Случаев заболевания данным видом оспы в России пока не зафиксировано.