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Общество

Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии

Ведомости

По меньшей мере один человек умер в текущем месяце в Нигерии от оспы обезьян, сообщили в Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC). 

«По данным на 29 мая 2022 г. всего подтвержден 21 случай заболевания, один из которых летальный. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что случаи заражения были обнаружены в следующих регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо, Риверс.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известно о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. Специалисты организации отметили, что неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок. В ведомстве отмечали, что реагенты, необходимые для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов есть в достаточном количестве – разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора тест-система может применяться во внелабораторных условиях и «не вызывает перекрестных реакций» с корью, краснухой и ветряной оспой. Случаев заболевания данным видом оспы в России пока не зафиксировано.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных