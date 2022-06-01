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НИУ ВШЭ спрогнозировал уменьшение рабочей силы на 1,9 млн человек к 2030 году

Ведомости

Численность рабочей силы с 2019 по 2030 г. уменьшится на 1,9 млн человек, сообщил РБК со ссылкой на дайджест экспертов НИУ ВШЭ «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России».

В дайджесте говорится, что к 2030 г. также изменится возрастной состав рабочей силы: доля работников младше 40 лет сократится до 37,4% с 42% в 2019 г. Эксперты пояснили, что старение рабочей силы ускоряется, потому что в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х г., а повышение пенсионного возраста продлевает период работы старших поколений.

Эксперты отметили, что такая тенденция будет прослеживаться во всех регионах, однако сильнее всего сократится доля трудящейся молодежи в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Население этих регионов активно росло за счет приезжих молодых работников, однако в этом десятилетии они переходят в старшие возрастные группы. В регионах, которые остаются привлекательными для переезда на работу, старение рабочей силы замедлится, в отличие от регионов с оттоком населения.

Эксперты также представили:

  • базовый сценарий, который фактически отражает сложившиеся тренды с учетом последствий пандемии. Согласно нему, численность рабочей силы сократится с 74,7 млн человек в 2019 г. до 72,8 млн в 2030 г.;

  • оптимистичный сценарий, который отвечает нормативам национальных целей. По нему показатель уменьшится до 74,2 млн человек;

  • негативный сценарий, который отражает кризисное экономическое развитие России. В нем говорится о сокращении численности рабочей силы до 71,7 млн человек;

  • средний сценарий без миграции, в котором учитывается базовый вариант прогноза при нулевом миграционном приросте. Согласно нему, численность рабочей силы сократится до 71,4 млн человек, а в 2031-2035 гг. уменьшится еще на 600 000.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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