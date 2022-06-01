НИУ ВШЭ спрогнозировал уменьшение рабочей силы на 1,9 млн человек к 2030 году
В дайджесте говорится, что к 2030 г. также изменится возрастной состав рабочей силы: доля работников младше 40 лет сократится до 37,4% с 42% в 2019 г. Эксперты пояснили, что старение рабочей силы ускоряется, потому что в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х г., а повышение пенсионного возраста продлевает период работы старших поколений.
Эксперты отметили, что такая тенденция будет прослеживаться во всех регионах, однако сильнее всего сократится доля трудящейся молодежи в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Население этих регионов активно росло за счет приезжих молодых работников, однако в этом десятилетии они переходят в старшие возрастные группы. В регионах, которые остаются привлекательными для переезда на работу, старение рабочей силы замедлится, в отличие от регионов с оттоком населения.
Эксперты также представили:
- базовый сценарий, который фактически отражает сложившиеся тренды с учетом последствий пандемии. Согласно нему, численность рабочей силы сократится с 74,7 млн человек в 2019 г. до 72,8 млн в 2030 г.;