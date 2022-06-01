НИУ ВШЭ спрогнозировал уменьшение рабочей силы на 1,9 млн человек к 2030 году

Эксперты отметили, что такая тенденция будет прослеживаться во всех регионах, однако сильнее всего сократится доля трудящейся молодежи в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Население этих регионов активно росло за счет приезжих молодых работников, однако в этом десятилетии они переходят в старшие возрастные группы. В регионах, которые остаются привлекательными для переезда на работу, старение рабочей силы замедлится, в отличие от регионов с оттоком населения.