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РБК узнал об увольнении пяти генералов МВД

Ведомости

Президент России Владимир Путин 30 мая отправил в отставку 5 генералов МВД и одного полковника полиции, сообщил РБК со ссылкой на копию выписки из указа президента. Подлинность документа подтвердил источник издания, близкий к МВД.

Президент отправил в отставку:

  • начальника УМВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина;

  • замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса;

  • начальника УМВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина;

  • начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко;

  • замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина;

  • первого замначальника Экспертного криминалистического центра МВД полковника полиции Эмиля Мусина.

Путин также назначил на место Липилина полковника полиции Алексея Школкина, который ранее занимал должность руководителя УМВД России по Одинцовскому району Подмосковья. По словам собеседника издания, эти отставки — обычная кадровая ротация. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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