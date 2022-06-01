РБК узнал об увольнении пяти генералов МВД
Президент отправил в отставку:
начальника УМВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина;
замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса;
начальника УМВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина;
начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко;
замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина;
первого замначальника Экспертного криминалистического центра МВД полковника полиции Эмиля Мусина.
Путин также назначил на место Липилина полковника полиции Алексея Школкина, который ранее занимал должность руководителя УМВД России по Одинцовскому району Подмосковья. По словам собеседника издания, эти отставки — обычная кадровая ротация.