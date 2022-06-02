Польша остановит выплату пособий для большинства украинских беженцев

В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подсчитали, что количество беженцев в мире превысило отметку в 100 млн человек. Эта цифра показывает число людей, «вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований». По данным УВКБ, спецоперация на Украине в этом году привела к перемещению внутри страны 8 млн человек, покинули страну около 6 млн беженцев.