Польша остановит выплату пособий для большинства украинских беженцев
Власти Польши решили c 1 июля прекратить выплату ежедневных пособий украинским беженцам в размере 40 злотых (600 руб. по курсу ЦБ на 2 июля) на питание и ночлег. Об этом сообщает газета Rzeczpоspolita со ссылкой на источники и замглавы польского МВД Павла Шефернакера.
«Мы платим огромные социальные средства — от 300 злотых на каждого до более чем 500 на каждого ребенка, а также предоставляем другие социальные льготы. Четыре месяца полной защиты — этого, на наш взгляд, достаточно», — заявил источник Rzeczpospolita.
При этом, по словам Шефернакера, пособие продолжат выплачивать инвалидам, беременным и многодетным женщинам. Польские власти считают, что большинство беженцев смогут быстро адаптироваться и найти работу.
В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подсчитали, что количество беженцев в мире превысило отметку в 100 млн человек. Эта цифра показывает число людей, «вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований». По данным УВКБ, спецоперация на Украине в этом году привела к перемещению внутри страны 8 млн человек, покинули страну около 6 млн беженцев.
Ранее на этой неделе стало известно, что Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва объяснила, что украинские нефтяные компании «чувствуют себя хорошо». Поставки топлива из Польши — ответ на кризисную ситуацию, однако этот сектор украинской экономики хорошо развит, поэтому рыночного потенциала для Польши там нет, добавила она.