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Общество

Польша остановит выплату пособий для большинства украинских беженцев

Ведомости

Власти Польши решили c 1 июля прекратить выплату ежедневных пособий украинским беженцам в размере 40 злотых (600 руб. по курсу ЦБ на 2 июля) на питание и ночлег. Об этом сообщает газета Rzeczpоspolita со ссылкой на источники и замглавы польского МВД Павла Шефернакера.

«Мы платим огромные социальные средства — от 300 злотых на каждого до более чем 500 на каждого ребенка, а также предоставляем другие социальные льготы. Четыре месяца полной защиты — этого, на наш взгляд, достаточно», — заявил источник Rzeczpospolita.

При этом, по словам Шефернакера, пособие продолжат выплачивать инвалидам, беременным и многодетным женщинам. Польские власти считают, что большинство беженцев смогут быстро адаптироваться и найти работу.

В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подсчитали, что количество беженцев в мире превысило отметку в 100 млн человек. Эта цифра показывает число людей, «вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований». По данным УВКБ, спецоперация на Украине в этом году привела к перемещению внутри страны 8 млн человек, покинули страну около 6 млн беженцев.

Ранее на этой неделе стало известно, что Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва объяснила, что украинские нефтяные компании «чувствуют себя хорошо». Поставки топлива из Польши — ответ на кризисную ситуацию, однако этот сектор украинской экономики хорошо развит, поэтому рыночного потенциала для Польши там нет, добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных