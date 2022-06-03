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В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

Ведомости

Пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. По данным источников ТАСС, несколько человек заблокированы на шестом и седьмом этажах здания. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что в здании могут быть до 15 человек.

Площадь пожара по информации МЧС составляет 1000 кв. м. Пожару присвоен максимальный — пятый — ранг сложности.

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На место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре. Как сообщили ТАСС в штабе пожаротушения, причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

В пресс-службе МЧС позже сообщили, что пожар удалось локализовать. Предварительно пострадали два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Всего в устранении пожара задействовали свыше 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных