В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

Пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. По данным источников ТАСС, несколько человек заблокированы на шестом и седьмом этажах здания. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что в здании могут быть до 15 человек.