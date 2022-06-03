В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»
Площадь пожара по информации МЧС составляет 1000 кв. м. Пожару присвоен максимальный — пятый — ранг сложности.
Смотреть /
7 фото
На место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре. Как сообщили ТАСС в штабе пожаротушения, причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.
В пресс-службе МЧС позже сообщили, что пожар удалось локализовать. Предварительно пострадали два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Всего в устранении пожара задействовали свыше 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.