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Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич получила 6,5 лет колонии за мошенничество

Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич к 6,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 50 млн руб., сообщили «РИА Новости». Также ей назначили штраф в 800 000 руб.

Лукашевич, которая тогда занимала пост замминистра науки и высшего образования, задержали 3 июля 2020 г. Также был задержан бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. По версии следствия, более 40 млн руб. было похищено при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Лукашевич летом того же года занимала пост гендиректора Центра развития науки, который в течение года заключил 5 контрактов с Минобрнауки на сумму более 49 млн руб.

20 июля того же года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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