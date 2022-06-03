Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич получила 6,5 лет колонии за мошенничество

Лукашевич, которая тогда занимала пост замминистра науки и высшего образования, задержали 3 июля 2020 г. Также был задержан бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. По версии следствия, более 40 млн руб. было похищено при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г.