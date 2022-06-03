Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич получила 6,5 лет колонии за мошенничество
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич к 6,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 50 млн руб., сообщили «РИА Новости». Также ей назначили штраф в 800 000 руб.
Лукашевич, которая тогда занимала пост замминистра науки и высшего образования, задержали 3 июля 2020 г. Также был задержан бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. По версии следствия, более 40 млн руб. было похищено при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Лукашевич летом того же года занимала пост гендиректора Центра развития науки, который в течение года заключил 5 контрактов с Минобрнауки на сумму более 49 млн руб.
20 июля того же года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности.