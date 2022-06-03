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Экс-глава «Сибура» Конов подал иск в суд ЕС из-за санкций

Ведомости

Бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов подал иск в суд Евросоюза 1 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.

Представитель Конова сообщил агентству, что бизнесмен и его адвокаты подали заявление в Европейский суд юстиции, чтобы добиться исключения его из санкционного списка. «Господин Конов и его адвокаты полагают, что для этого решения нет фактических или юридических оснований, и надеются, что оно будет отменено судом», — отметил он.

Ранее Конов попал под санкции Великобритании. AFP сообщило, что бизнесмен оспорит это решение «со временем». В санкционный список ЕС его включили 9 марта. После этого Конов покинул пост председателя правления «Сибур холдинга» и вышел из составов совета директоров и правления компании, а также из правления ООО «Сибур».

Ранее иски в Европейский суд юстиции подали бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Они также попали в санкционный список ЕС и других стран и хотят оспорить эти решения в суде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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