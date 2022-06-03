Экс-глава «Сибура» Конов подал иск в суд ЕС из-за санкций
Бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов подал иск в суд Евросоюза 1 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.
Представитель Конова сообщил агентству, что бизнесмен и его адвокаты подали заявление в Европейский суд юстиции, чтобы добиться исключения его из санкционного списка. «Господин Конов и его адвокаты полагают, что для этого решения нет фактических или юридических оснований, и надеются, что оно будет отменено судом», — отметил он.
Ранее Конов попал под санкции Великобритании. AFP сообщило, что бизнесмен оспорит это решение «со временем». В санкционный список ЕС его включили 9 марта. После этого Конов покинул пост председателя правления «Сибур холдинга» и вышел из составов совета директоров и правления компании, а также из правления ООО «Сибур».
Ранее иски в Европейский суд юстиции подали бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Они также попали в санкционный список ЕС и других стран и хотят оспорить эти решения в суде.