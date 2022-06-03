Экс-глава «Сибура» Конов подал иск в суд ЕС из-за санкций

Представитель Конова сообщил агентству, что бизнесмен и его адвокаты подали заявление в Европейский суд юстиции, чтобы добиться исключения его из санкционного списка. «Господин Конов и его адвокаты полагают, что для этого решения нет фактических или юридических оснований, и надеются, что оно будет отменено судом», — отметил он.