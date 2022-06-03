«Шереметьево» приостановит движение поездов между терминалами

1 июня в «Шереметьево» открылась новая станция «Аэроэкспресса» в терминалы B и C. Поездка до этих терминалов со станции «Окружная» займет 50 минут, с «Савеловской» — около 60 минут, с Белорусского вокзала – около 65 минут.