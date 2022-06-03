«Шереметьево» приостановит движение поездов между терминалами
Аэропорт «Шереметьево» с 6 июня приостановит движение межтерминальных поездов, потому что временно закрывает терминалы D, E и F, сообщила пресс-служба компании.
«Международный аэропорт Шереметьево с 00:00 мск 6 июня 2022 года приостанавливает движение поездов межтерминального перехода (МТП) в связи с временным закрытием Терминалов D, E, F, и, как следствие, отсутствием трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что добраться до терминалов B и C можно с помощью поездов «Аэроэкспресс» и автобусами от станций метро «Планерная», «Речной вокзал», «Китай-город» и «Ховрино».
1 июня в «Шереметьево» открылась новая станция «Аэроэкспресса» в терминалы B и C. Поездка до этих терминалов со станции «Окружная» займет 50 минут, с «Савеловской» — около 60 минут, с Белорусского вокзала – около 65 минут.