В Мексике ответили на сообщения об отказах в визах россиянам на украинском языке
Посольство Мексики в России сообщило, что в курсе проблемы с отказами в визах гражданам РФ, которые приходят на украинском языке при попытке оформить электронное разрешение на въезд. Об этом со ссылкой на мексиканское ведомство сообщает ТАСС.
«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям (Национальному институту миграции). Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», — сказали в посольстве.
Ранее сегодня «РИА Новости» обратили внимание, что при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства появляется отказ в оказании этой услуги на украинском языке.
Туристы из России могут посещать Мексику по электронной визе с 2017 г. Разрешение можно не оформлять россиянам с действующей визой Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенскую зону.