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Общество

В Мексике ответили на сообщения об отказах в визах россиянам на украинском языке

Ведомости

Посольство Мексики в России сообщило, что в курсе проблемы с отказами в визах гражданам РФ, которые приходят на украинском языке при попытке оформить электронное разрешение на въезд. Об этом со ссылкой на мексиканское ведомство сообщает ТАСС.

«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям (Национальному институту миграции). Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», — сказали в посольстве.

Ранее сегодня «РИА Новости» обратили внимание, что при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства появляется отказ в оказании этой услуги на украинском языке. 

Туристы из России могут посещать Мексику по электронной визе с 2017 г. Разрешение можно не оформлять россиянам с действующей визой Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенскую зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных