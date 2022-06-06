Песков ответил на предложение Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом

Песков также отметил, что не знаком в деталях с инициативой Михалкова. Тем не менее он напомнил, что «есть в законе определенные критерии иноагента и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе». «Вот что можно сказать по этой теме», — заключил он.