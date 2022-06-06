Песков ответил на предложение Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом
В работе «Ельцин Центра» были эпизоды, вызывавшие дискуссии общественности, но в законе есть критерии, согласно которым та или иная организация признается иноагентом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на критику в отношении «Ельцин Центра» от кинорежиссера Никиты Михалкова, который предложил признать организацию иноагентом.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин посещал центр «в свое время». «Впоследствии некоторые, скажем так, из эпизодов, связанных с работой этого центра, действительно, вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — отметил представитель Кремля.
Песков также отметил, что не знаком в деталях с инициативой Михалкова. Тем не менее он напомнил, что «есть в законе определенные критерии иноагента и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе». «Вот что можно сказать по этой теме», — заключил он.
Михалков ранее потребовал признать «Ельцин Центр» иноагентом. Он сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Михалков неоднократно подвергал критике «Ельцин Центр». В 2016 г. на парламентских слушаниях в Совете Федерации он призвал скорректировать программу организации, чтобы показаться другую точку зрения на историю. «На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей», — заявил тогда режиссер.
«Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г. На его открытии присутствовал Владимир Путин. Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, первого президента России, посвященный современной политической истории России и личности политика.