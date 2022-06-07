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Недвижимость

В Минстрое допустили снижение ставки по льготной ипотеке ниже 7%

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В России есть предпосылки для снижения ставки по программе льготной ипотеки ниже 7% с учетом снижения ключевой ставки ЦБ, сообщил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин на форуме «Недвижимость в России».

«С учетом падения ключевой ставки, у нас есть все предпосылки, чтобы прийти к этим цифрам. Ждем очередного заседания ЦБ», — ответил Ломакин на вопрос, сможет ли ставка по льготной ипотеке опуститься ниже 7% годовых (цитата по РБК).

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков отметил, что ставку по льготной ипотеке необходимо снизить, чтобы повысить доступность кредитов для населения, загрузить работой девелоперов и обеспечить бесперебойную работу строительного комплекса. По его словам, льготная ипотека по ставке 12% и 9% годовых не работает.

«Мы видим, что ставка в 9% населением не воспринимается. Сегодня мы плотно совместно с Минстроем этот момент мониторим и выходим с инициативой», — подчеркнул Глушков. По его словам, такая инициатива должна быть обеспечена финансово.

Программа льготной ипотеки стартовала в России в мае 2020 г. по ставке 6,5%, затем ее подняли до 7% годовых. После повышения ключевой ставки до 20% в феврале этого года ставку по льготной ипотеке подняли до 12%, а в мае снизили до 9%. Сейчас максимальный размер льготного кредита составляет 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных