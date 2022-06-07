В Минстрое допустили снижение ставки по льготной ипотеке ниже 7%

Программа льготной ипотеки стартовала в России в мае 2020 г. по ставке 6,5%, затем ее подняли до 7% годовых. После повышения ключевой ставки до 20% в феврале этого года ставку по льготной ипотеке подняли до 12%, а в мае снизили до 9%. Сейчас максимальный размер льготного кредита составляет 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб.