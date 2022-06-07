В Минстрое допустили снижение ставки по льготной ипотеке ниже 7%
В России есть предпосылки для снижения ставки по программе льготной ипотеки ниже 7% с учетом снижения ключевой ставки ЦБ, сообщил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин на форуме «Недвижимость в России».
Президент Национального объединения строителей Антон Глушков отметил, что ставку по льготной ипотеке необходимо снизить, чтобы повысить доступность кредитов для населения, загрузить работой девелоперов и обеспечить бесперебойную работу строительного комплекса. По его словам, льготная ипотека по ставке 12% и 9% годовых не работает.
«Мы видим, что ставка в 9% населением не воспринимается. Сегодня мы плотно совместно с Минстроем этот момент мониторим и выходим с инициативой», — подчеркнул Глушков. По его словам, такая инициатива должна быть обеспечена финансово.
Программа льготной ипотеки стартовала в России в мае 2020 г. по ставке 6,5%, затем ее подняли до 7% годовых. После повышения ключевой ставки до 20% в феврале этого года ставку по льготной ипотеке подняли до 12%, а в мае снизили до 9%. Сейчас максимальный размер льготного кредита составляет 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб.