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Путин присвоил Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Конашенкову присвоено очередное воинское звание, до подписания указа он служил в звании генерал-майора. Факт подписания документа ТАСС подтвердили в Кремле, но от комментариев воздержались. На официальном портале правовой информации указ пока не опубликован.

Конашенков родился 15 мая 1966 г. в Кишиневе Молдавской ССР. Окончил инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО, Военную академию ПВО и высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Службу в Минобороны начал в 1998 г. в должности начальника группы, заместителя начальника отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы министерства. Руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Конашенков был назначен в 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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