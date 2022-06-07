Путин присвоил Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта

Конашенков родился 15 мая 1966 г. в Кишиневе Молдавской ССР. Окончил инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО, Военную академию ПВО и высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Службу в Минобороны начал в 1998 г. в должности начальника группы, заместителя начальника отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы министерства. Руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Конашенков был назначен в 2017 г.