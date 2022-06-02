Путин присвоил новому главе МЧС звание генерал-лейтенанта
Президент России Владимир Путин присвоил новому министру МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе.
23 мая Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Совфед единогласно поддержал предложение президента, и 25 мая Куренкова назначили на пост министра. 30 мая Путин включил его в состав Совета безопасности России.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года во время межведомственных учений в Арктике. В министерстве рассказали, что Зиничев пытался спасти человека. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.