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Путин присвоил новому главе МЧС звание генерал-лейтенанта

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил новому министру МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе.

23 мая Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Совфед единогласно поддержал предложение президента, и 25 мая Куренкова назначили на пост министра. 30 мая Путин включил его в состав Совета безопасности России.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года во время межведомственных учений в Арктике. В министерстве рассказали, что Зиничев пытался спасти человека. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Ранее по теме: Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения Зиничева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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