Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения Зиничева

После гибели Зиничева Куренков был назначен помощником директора Росгвардии Виктора Золотова. Эту должность нельзя назвать незначительной – ее может замещать офицер в звании генерал-майора, говорит один из собеседников «Ведомостей», близких к МЧС. По его словам, фактически тогда и было принято предварительное решение о назначении Куренкова, но ему нужно было освоиться на высшем уровне системы госуправления и зарекомендовать себя.