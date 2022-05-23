Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения Зиничева

Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения ЗиничеваСовет Федерации поддержит кандидатуру Александра Куренкова 25 мая
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации (СФ) кандидатуру Александра Куренкова для предварительных консультаций перед назначением его на должность министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили 23 мая источники ТАСС и «РИА Новости» и подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Руководитель МЧС по статусу входит в Совбез России.
Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram-канале сообщил, что 24 мая он вместе с коллегами из комитета СФ по обороне и безопасности, а также по региональной политике обсудит представленного Путиным кандидата. Куренков, скорее всего, лично придет в СФ на консультации с сенаторами, заявил «Ведомостям» председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Уже 25 мая пройдет заседание верхней палаты парламента, уточнил он, и уведомление об итогах консультаций будет направлено главе государства.
Необходимость консультаций с сенаторами по силовым министрам появилась в Конституции в 2020 г. Путин обязан получить мнение СФ, но не обязан им руководствоваться при принятии кадрового решения, уточняет юрист Олег Захаров. Предыдущий министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, занимавший пост с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. в Красноярском крае. Он находился в командировке в Норильске, где проходили межведомственные учения в арктической зоне России. Как сообщала тогда пресс-служба МЧС, Зиничев погиб, пытаясь спасти жизнь кинорежиссера-документалиста Александра Мельника. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Кто из членов правительства работал в России в статусе и. о. дольше всего
Министр финансов Сергей Дубинин – 8,5 месяца (январь – октябрь 1994 г.); директор ФСБ Николай Голушко – 4,8 месяца (июль – декабрь 1993 г.); министр промышленности Андрей Фурсенко – 4,2 месяца (ноябрь 2003 – март 2004 гг.).
Должность официально оставалось вакантной восемь месяцев. С 10 сентября обязанности министра временно исполнял 64-летний Александр Чуприян, который до этого занимал должность первого замминистра.
По словам источника, близкого к МЧС, Чуприян, скорее всего, продолжит службу в ведомстве. Когда Ростовская область в феврале приняла на себя основной поток беженцев из Донбасса, Чуприян лично проводил там довольно много времени.
После гибели Зиничева Куренков был назначен помощником директора Росгвардии Виктора Золотова. Эту должность нельзя назвать незначительной – ее может замещать офицер в звании генерал-майора, говорит один из собеседников «Ведомостей», близких к МЧС. По его словам, фактически тогда и было принято предварительное решение о назначении Куренкова, но ему нужно было освоиться на высшем уровне системы госуправления и зарекомендовать себя.
Схожим образом президент проверял и других сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) из числа своих адъютантов, впоследствии выдвинутых на новую работу, напоминает источник «Ведомостей». К плеяде выходцев из ФСО относит Куренкова и источник, близкий к руководству Госдумы. В ФСО работали также нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин (перед назначением служил командиром Сил специальных операций Минобороны) и помощник президента по кадрам Дмитрий Миронов (был главой Ярославской области). Зиничев перед назначением в МЧС был заместителем директора ФСБ.
Куренков – коллега Зиничева, они вместе ранее работали в ФСО, говорит экс-руководитель управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин. «МЧС – одно из самых важных министерств в принципе, но особенно в текущих обстоятельствах. Оно занимается организацией гуманитарной помощи беженцам, а также помогает в налаживании нормальной жизни на территориях, где боевые действия закончились. Кроме того, президент поставил ведомству важную задачу по борьбе с лесными пожарами. Так что с учетом этого такое назначение вполне логично», – считает Костин.