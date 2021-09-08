Что говорят о погибшем руководителе МЧС Евгении Зиничеве

Что говорят о погибшем руководителе МЧС Евгении ЗиничевеЕму удалось изменить к лучшему ситуацию в министерстве
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб 8 сентября, сообщила пресс-служба МЧС. Утром того дня министр c группой сотрудников МЧС и сопровождающих лиц прилетели в расположенный юго-восточнее Норильска природный заповедник – на плато Путорана, рассказали источник, близкий к министерству, и источник в правоохранительных органах.
По сообщению пресс-службы МЧС, известный кинорежиссер-документалист Александр Мельник был в составе группы – он занимался выбором места для съемок будущего фильма о развитии Арктики. По словам источника, близкого к МЧС, и источника в правоохранительных органах Мельник оступился и упал в воду, а стоявший рядом Зиничев немедленно бросился его спасать, но получил при ударе о камни травмы, приведшие к его гибели. Зиничев находился на Таймыре в связи с проводимыми там межведомственными учениями по борьбе со стихийными и техногенными катастрофами и спасению людей в Арктике.
В телеграмме, отправленной президентом России Владимиром Путиным близким Зиничева, говорится, что он потрясен его гибелью и это «невосполнимая личная утрата». «Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», – сказано в телеграмме. Министр обороны и первый руководитель МЧС Сергей Шойгу заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель.