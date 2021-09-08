Что говорят о погибшем руководителе МЧС Евгении Зиничеве

По сообщению пресс-службы МЧС, известный кинорежиссер-документалист Александр Мельник был в составе группы – он занимался выбором места для съемок будущего фильма о развитии Арктики. По словам источника, близкого к МЧС, и источника в правоохранительных органах Мельник оступился и упал в воду, а стоявший рядом Зиничев немедленно бросился его спасать, но получил при ударе о камни травмы, приведшие к его гибели. Зиничев находился на Таймыре в связи с проводимыми там межведомственными учениями по борьбе со стихийными и техногенными катастрофами и спасению людей в Арктике.