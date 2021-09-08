Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске

Зиничев прибыл в Норильск 7 сентября для участия в масштабных межведомственных учениях в Арктической зоне России. Они проходят не только в Норильске, но и в Мурманской области, Чукотке и других арктических регионах, кроме МЧС в них участвуют подразделения Минобороны, МВД, Росгвардии и пограничной службы ФСБ. По легенде учений силы различных ведомств должны были тренироваться для работы по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, включая разлив топлива, спасения людей на суше и на море и т.д., говорит источник, близкий к Минобороны. Утром 8 сентября министерство опубликовало сообщение о том, что Зиничев в рамках рабочего визита в Красноярский край совместно с губернатором Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.