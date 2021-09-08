Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в НорильскеВ МЧС сообщили, что он погиб во время учений, спасая жизнь человека
По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека. Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала она в своем телеграм-канале.
Зиничев прибыл в Норильск 7 сентября для участия в масштабных межведомственных учениях в Арктической зоне России. Они проходят не только в Норильске, но и в Мурманской области, Чукотке и других арктических регионах, кроме МЧС в них участвуют подразделения Минобороны, МВД, Росгвардии и пограничной службы ФСБ. По легенде учений силы различных ведомств должны были тренироваться для работы по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, включая разлив топлива, спасения людей на суше и на море и т.д., говорит источник, близкий к Минобороны. Утром 8 сентября министерство опубликовало сообщение о том, что Зиничев в рамках рабочего визита в Красноярский край совместно с губернатором Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Ведомостям». О том кто заменит Зиничева в должности пресс-секретарь не уточнил. По словам источника в МЧС, в экстренных ситуациях случае отсутствия министра ведомством управляет его первый заместитель, которым сейчас является Александр Чуприян.
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 г. по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова.