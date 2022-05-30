Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета безопасности нового главу МЧС Александра Куренкова. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания, 30 мая.
23 мая Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил, что Путин выбрал Куренкова, так как хорошо знает его лично. Совфед поддержал кандидатуру генерал-майора единогласно. 25 мая Куренков был официально назначен новым главой МЧС.
Предшественник Куренкова Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, спасая человека во время межведомственных учений. Путин присвоил погибшему министру звание Героя России посмертно.