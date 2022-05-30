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Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета безопасности нового главу МЧС Александра Куренкова. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания, 30 мая.

23 мая Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил, что Путин выбрал Куренкова, так как хорошо знает его лично. Совфед поддержал кандидатуру генерал-майора единогласно. 25 мая Куренков был официально назначен новым главой МЧС.

Предшественник Куренкова Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, спасая человека во время межведомственных учений. Путин присвоил погибшему министру звание Героя России посмертно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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