Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания, 30 мая.