Александр Куренков назначен главой МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
23 мая Владимир Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин предложил Куренкова на эту должность, потому что хорошо знает его лично. Совфед поддержал кандидатуру генерал-майора единогласно.
Предшественник Куренкова Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске во время межведомственных учений в Арктической зоне России. По данным министерства, Зиничев погиб, спасая человека во время учений. Владимир Путин присвоил погибшему министру звание Героя России посмертно.