Александр Куренков назначен главой МЧС

23 мая Владимир Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин предложил Куренкова на эту должность, потому что хорошо знает его лично. Совфед поддержал кандидатуру генерал-майора единогласно.