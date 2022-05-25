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Александр Куренков назначен главой МЧС

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

23 мая Владимир Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин предложил Куренкова на эту должность, потому что хорошо знает его лично. Совфед поддержал кандидатуру генерал-майора единогласно.

Предшественник Куренкова Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске во время межведомственных учений в Арктической зоне России. По данным министерства, Зиничев погиб, спасая человека во время учений. Владимир Путин присвоил погибшему министру звание Героя России посмертно.

Ранее по теме: Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения Зиничева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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